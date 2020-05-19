تفحم "ميكروباص" بميدان أبو سمران ببلبيس بسبب ارتفاع درجة الحرارة

تسبب ارتفاع درجة حرارة الجو في نشوب حريق بسيارة ميكروباص بميدان أبو سمران بمركز بلبيس.

وتلقت غرفة الأزمات والكوراث بديوان عام محافظة الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق في سيارة مكيروباص أجرة بميدان أبو سمران بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية كما انتقل اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس مدينه بلبيس لمباشرة الواقعة.

وقد تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة حفاظاً على أرواح المواطنين في دائرة الحادث. وتم تسيير الحركة المرورية بمعاونة الوحده المحلية بغيتة.

وتم السيطرة على النيران وإخمادها بدون خسائر في الأرواح. وتحرر محضر بالواقعة.