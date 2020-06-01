صور.. سحب 143 رخصة من سائقي السيارات لعدم ارتداء الكمامة في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن سحب 143 رخصة قيادة لسائقي السيارات بكل الطرق بنطاق المحافظة وذلك لعدم التزامهم بارتداء الكمامات ولمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووجه وجه محافظ المنوفية مدير إدارة مرور المنوفية بتكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أوضح مدير إدارة مرور المنوفية أنه تم سحب 86 رخصة قيادة أمس و143 رخصة خلال اليوم الثاني بإجمالي 229 رخصة مخالفة.

وناشد محافظ المنوفية، المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس، مؤكداً قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.