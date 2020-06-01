توزيع مستلزمات وقائية لحالات العزل المنزلي والمخالطين في مغاغة

بدأت مديرية الصحة في المنيا، في توزيع الأدوية العلاجية على المخالطين وحالات العزل المنزلي في مدينة مغاغة بشمال المحافظة.

وتولت فرق طبية تضم صيادلة الترصد عملية توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مسؤول بالطب الوقائي بالمديرية إن محتويات الحقيبة تضم أدوية "البروتوكول العلاجي" التي جرى تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية تتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات، كما تتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.

وأضاف أن المستشفيات ستتولى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة الذين يخضعون للعزل المنزلي، طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

كانت مديرية الصحة في المنيا، ناشدت المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، في حالة ظهور الأعراض، بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أي مستشفى تم الإعلان عنها والمتواجدة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص الحالة لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.