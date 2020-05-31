نائب محافظ المنيا يتابع العمل بالمتحف الآتوني والمركز التكنولوجي

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، عددا من المشروعات ومراكز تقديم الخدمة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات، ومتابعة انتظام سير تقديم الخدمات للمواطنين، بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفقد نائب محافظ المنيا، مشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، ورافقه دكتور أحمد حميدة مدير المتحف، والمهندس عماد نخلة مدير مشروع تنفيذ المتحف، حيث تابع النائب آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، ضمن جهود المحافظة للعمل على متابعة نهو وإنجاز كافة المشروعات القومية، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما تابع نائب المحافظ، الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي، التابع للديوان العام للمحافظة، للاطمئان على سير العمل، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته سير العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي التابع للديوان العام، وتفقد سير العمل بجميع أقسام المركز، من ورش الميكانيكا والسمكرة والدوكو والاستورجي وتغيير الزيت، للتعرف على الإمكانيات التي يقدمها المركز من إصلاحات وخدمات.