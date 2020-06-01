محافظ المنيا: لا زحام او تكدس في القطارات لدينا إطلاقا

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه طالب سائقي الميكروباص بالمحافظة بألا يسمحوا بنقل أي راكب لا يرتدي كمامة.

أضاف "القاضى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من خلال جوالاته الميدانية على مدى الأيام الماضية تبين التزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وواصل: "المواطنين ملتزمين لحد الآن وإن شاء الله يكونوا وخدنها حماية ليهم، وبالنسبة للزحام في محطة القطارات مفيش أي زحام نهائياَ بالمحافظة".

وحول الصورة المتداولة بشأن الزحام فى محطة سكة حديد المنيا، قال: "تزاحم القطارات يمكن تصادف وجود قطارين فى وقت واحد، المواطنين كانوا فى إجازة عيد وعودة للعمل والعودة إلى محل الإقامة، وعلى الفور تفرقوا، ولكن لا يوجد أية زحامات مطلقاً".