تفاصيل أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد تعافيه من كورونا

بدأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عمله اليوم في الـ7:30 صباحا، بعد 14 يوما من العزل المنزلي في استراحته بالمنصورة، ليعاود نشاطه من جديد بعدد من الملفات المهمة.

وبعد دخول المحافظ إلي مكتبه بدأ في الإعداد لاجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء، والتحضير للموضوعات التي سيناقشها الاجتماع، وهو أول اجتماع رسمي يحضره مختار بعد إصابته بفيروس كورنا المستجد.

وأعلن مختار الإعداد لحملة مكبرة اليوم للنظافة والتطهير ورفع الإشغالات، على المنطقة المركزية في المنصورة وهي مناطق "حي شرق، وحي غرب، ومركز المنصورة ومركز طلخا" بحيث ترجع المنصورة عروس النيل.

ودخل المحافظ مكتبه مبكرًا حتى ينتهي من مراجعة الطلبات والقرارات التي تأخر توقيعها بسبب إصابته.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره واعتزازه العميق بموقف شعب الدقهلية الأصيل، والذى آزره بشدة خلال فترة الحجر الصحي لإصابته بفيروس كورونا، من خلال دعوات الشفاء العاجل له على صفحات التواصل الاجتماعي أو على الصفحة الرسمية للمحافظة والمكالمات والاتصالات والرسائل التليفونية التي لم تتوقف؛ للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية ما كان لها عظيم الأثر النفسي حتى منَّ الله عليه بالشفاء.

يذكر أن محافظ الدقهلية شعر بأعراض إصابته بفيروس كورونا، يوم الاثنين 18 مايو الماضي، وظهرت نتائج التحاليل بإصابته بالفيروس يوم الثلاثاء 19 مايو، وخضع للعلاج في العزل المنزلي باستراحة المحافظ بالمنصورة طوال هذه الفترة، وأخذت منه مسحتان متتاليتان أظهرت نتائج تحاليلهما سلبيتهما ليعود اليوم إلى عمله من جديد.