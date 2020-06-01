محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات للحد من الذبح خارج المجازر
كتب:
اسلام فهمي
11:01 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتغليظ العقوبات علي الجزارين الذين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المراكز التسع بسرعة التنسيق مع مديرية الطب البيطري، وحصر كل الجزارين على مستوى المحافظة بالقرى والمدن، ومتابعتهم وتحرير إنذارات ومحاضر تلوث بيئة، تجاه المخالفين منهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، منعا لتكرار حدوث تلك الظاهرة، والقضاء عليها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما وجه المحافظ، الدكتور محمد عثمان مدير عام مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية؛ للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري الكامل، وكذلك المرور على محال ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.