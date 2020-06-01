إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، لرصد مخالفات البناء، وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم تجاه المخالفين.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، من إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف والعشوائي على 15 فدانا جارٍ حرثها وتجهيزها للزراعه بقرية نواي التابعة للمركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 8 حالات تعد بالبناء بقرية جبل الطير.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال بناء مخالف دون ترخيص بشارع شادي بحي جنوب المدينة وجرى التحفظ على معدات البناء وتحرر محضر بالواقعة.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين.