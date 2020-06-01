إطلاق خدمة الاستشارات الطبية عن بعد بالمستشفيات الجامعية ببنها

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، التشغيل الفعلي للخدمة المجانية الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد بالمستشفيات الجامعية، لتلقي استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها أو متابعتها عن طريق تطبيق "واتس آب"، وذلك لحماية المواطنين من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الخدمة متاحة في جميع التخصصات، ويتم تصنيفها حسب الحالة، مشيرة إلى أن هناك حالات يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق "واتس آب"، وحالات أخرى تحتاج الفحص، ويتم إخطار المريض وتوجيهه للعيادة المناسبة في مستشفيات الجامعة.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفى للشؤون العلاجية، إنه تم تخصيص أرقاماً للتخصصات كالتالي:

الأمراض الصدرية (01062226103)، والقلب والأوعية الدموية (01014977666)، والنفسية والعصيبة (01005210217)، والجهاز الهضمي (01091950280)، والنسا والتوليد (01224504723)، والأشعة (01024443844)، والتحاليل المعملية (01006076838 – 01006216116)، والمدير الطبي والعلاجي بالمستشفي (01225896680 _ 01275044460).

وأضاف "الدخاخني" أن الخدمة الجديدة تعمل بواسطة أجهزة طبية متخصصة تستخدم تطبيقات حاسوبية مطورة، متصلة بأجهزة كمبيوتر و"فيديو كونفرانس"، تتيح للاستشاريين الكشف على المواطنين وهم في أماكنهم بالمنزل أو العمل، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية والعلاج اللازم.