بدء المرحلة الثانية لعمل الفنادق اليوم بطاقة استيعابية 50%

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ المرحلة الثانية لعمل الفنادق بدأت اليوم، ونستطيع من خلالها استقبال 50% من النزلاء كحد أقصى من السعة الاستيعابية للمنشآة الفندقية.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أنّه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تفتيش جديد من لجان وزارتي السياحة والآثار والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، على الفنادق، لإجراء اختبار آخر لعلامة السلامة الصحية، كي تحصل الفنادق على شهادة دائمة تستطيع من خلالها العمل بأي نسبة تحددها السياحة مستقبلا، وتستطيع استقبال السياحة الوافدة من الخارج حال قررت الدولة عودتها في أي وقت.

وأوضح الشاعر أنّ نسب الحجوزات في الفنادق العاملة خلال العيد وعددها نحو 78 فندقا، كانت مبشرة، وتراوحت بين 100% و60% من السعة القصوى المحددة لاستقبال النزلاء وهي 25% من السعة الاستيعابية الإجمالية للفندق.

ولفت إلى أنّ الغرفة لم تتلق شكاوى من النزلاء بشأن وجود أي مشكلات من الفنادق تجاهههم أثناء إقامتهم بها، موضحا أنّ الفنادق التزمت بالضوابط والإجراءات التي وضعتها الدولة للتشغيل.

وشدد الشاعر على أنّه لا توجد مشكلات في الفندق الذي اكتشف به حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالغردقة، وجرى نقل المريضة للدور المخصص للعزل، وتتولى إدارة الطب الوقائي في البحر الأحمر مع الأطباء الموجودين في الفندق، متابعة حالتها الصحية ونقلها إلى مستشفى العزل، حال تطلبت حالتها.