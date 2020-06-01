قداسات استثنائية بدون مصلين بالمنيا بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر

انتهت عدد من الكنائس الأرثوذكسية في المنيا، من إقامة القداس الاستثنائي، اليوم الاثنين، الذي يقام بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، ويحل في الأول من يونيو من كل عام.

واقتصر القداس على عدد محدود جدًا من الشمامسة، التزامًا بقرار البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأن تقتصر المشاركة بالقداس على 6 أفراد من ضمنهم الكاهن الذي يقيمه.

وقررت أغلب الكنائس الاكتفاء بحضور أكبر الشمامسة سنًا ورتبة كنسية، انصياعًا لقرار الكنيسة القبطية، ومعروف أن خدمة "الشموسية" تقوم على عدة رتب تبدأ برتبة المرتل ثم القارئ ثم الشماس المكرس ورئيس الشمامسة.

كما قررت أغلب الكنائس إذاعة القداس عبر البث المباشر لشبكات التواصل الاجتماعي، وقررت كنائس أخرى الامتناع عن البث لرفع الحرج عن الشمامسة الحاضرين وعدم إثارة الضيق أو الحزن بين زملائهم الذين تمنعهم التدابير الوقائية الحالية من الحضور.

ووجهت الكنائس رعاياها بمتابعة القداس عبر القنوات الفضائية المسيحية، التي ستذيع القداس برئاسة البابا تواضروس الثاني، من المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأعلنت بعض الكنائس أن الحاضرين من الشمامسة مع الكاهن "مقيم القدس" لن يحضروا القداس الاستثنائي الثاني في عيد العنصرة الموافق يوم 7 يونيو الجاري، ليتم إفساح المجال لم يليهم في كشوف الشمامسة بتلك الكنائس.