عبدالغفار: النماذج المستخدمة في توقعات أعداد كورونا "قابلة للتغيير"

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة قدمت العديد من الأبحاث العلمية المتنوعة فيما يتعلق بكورونا فيروس (كوفيد -19)، من حيث الأبحاث التي تتعلق بالتسلسل الجيني للفيروس، ومنها ما يتعلق بالبروتوكولات العلاجية، ومنها ما يتعلق بالمتعافين ودراسة العقاقير والفاكسينات قبل البدء بتجاربها على الحيوانات.

ندرس العقاقير و"الفاكسينات" على الحيوانات قبل البدء في تجاربها على مرضى كورونا

وأكد وزير التعليم العالي، خلال استعراضه مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد عبر فيديو مسجل له، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، أن المعلومات الخاصة بتحليل نسب الأعداد والإحصائيات المتعلقة بكورونا فيروس، قابلة للتتغيير وقابلة للتعديل اليومي، وليس على مدار الأسبوع أو الشهر.

عبدالغفار: "ندرس الأرقام في 10 أيام ونبني واقع افتراضي عليها لمدة 10 أيام أيضا"

وأوضح أن النماذج المستخدمة في التحاليل والتوقعات ديناميكية، أي قابلة للتغيير والتطوير والتكييف والتشغيل، قائلا: "ساعات ندرس الأرقام في 10 أيام ونبني واقع افتراضي عليها لمدة 10 أيام أيضا، ولكن لا نتوقع أرقام لمدة شهر او شهرين، لأنها كلها تعتمد على البيانات التي ندخلها على النموذج المستخدم التي من خلالها نستطيع إستشراف المستقبل"، مبينا أن التوقعات ناتجة من خلال تحليل البيانات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.