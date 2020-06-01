وكيل الكهرباء السابق: الدولة قامت بدورها في تطوير قطاع الكهرباء

قال الدكتور عادل بشارة، وكيل وزارة الكهرباء السابق، وخبير الطاقة المستدامة، إنه من الضروري على كافة المواطنين فصل المفتاح الرئيسي للوحة الكهرباء حال حدوث أي مشكلات غير طبيعية: "لازم ندرب ولادنا على كدة".

وأضاف "بشارة"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" لبرنامج "صباح الخير يامصر" والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الدولة قامت بدورها في تطوير قطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق، مع إنشاء عدد أكبر من محطات التوليد أكثر من الاحتياجات الفعلية للكهرباء: "مبقيناش شايلين هم أن الأحمال تزيد"، موضحا أنه وقبل عام 2011 كانت تتوازى نسب استهلاك الكهرباء من قبل المنازل والمصانع على حد السواء ووصلا لـ35%، وحاليا أصبح الاستهلاك المنزلي أكبر من المصانع بنسبة 55% للمنازل و25% للمصانع من نسبة الاستهلاك الكلي.

وأكد أنه يجب على عمال الكهرباء والمواطنين استخدام الأدوات الكهربائية ذات الجودة العالية مع اتباع طرق توصيل الكابلات بشكل صحيح بواسطة روزتات ومفاتيح حماية لقطع التيارعند رصد أية تحميل زائد أو ماس كهربائي، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الصور المنتشره حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي توضح خطأ في التوصيلات الكهربائية ولا تحتاج إلى شرح كبير لأنها تتحدث عن نفسها.