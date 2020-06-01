"أوقاف المنيا" تؤكد استمرار غلق المساجد وتحذر من المواقع المشبوهة

أعلنت مديرية الأوقاف في المنيا، اليوم الاثنين، استمرار إدارتها الفرعية في تنفيذ التعليمات الخاصة بغلق جميع المساجد والزوايا وتعليق كافة الأنشطة لحين زوال السبب "أزمة كورونا"، والاقتصار فقط على أذان النوازل وغلق المساجد غلقا محكما أثناء الآذان.

وحذر بيان صادر عن المديرية من مخالفة تلك التعليمات تحت أي ظرف وإحالة المخالفين للشؤون القانونية، مع الاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم لتجهيز المساجد للفتح فور ورد تعليمات الوزارة وحذرت العاملين من التقاعس عن أعمال النظافة بصفه دورية.

وشدد البيان على أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة المساجد والأنشطة هي وزارة الأوقاف وموقعها الرسمي والمديرية هي همزة الوصل بين الوزارة والإدارات الفرعية.

كما حذر بيان المديرية من الانسياق وراء المواقع المشبوهة أو الوهمية أو أصحاب الحسابات المروجة للشائعات الكاذبة عبر مواقع وأسماء وهمية لا تعي المصلحة العامة أو الحفاظ على النفس البشرية التي هي أهم مقاصد الأديان والشرائع السماوية، إذ أن تلك المواقع تهدف إلي تشويه الصورة والإساءة للرموز والمؤسسة الدينية.