إزالة 813 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

أٔزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 64 حالة، منها 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 600 متر مربع، و41 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 5318 مترا مربعا، و16 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1470 مترا مربعا، وحالة تعد بالزراعة على أملاك دولة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد 813 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3930 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و3143 حالة إزالة مباني بمساحة 435329 مترا مربعا.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.