إزالة 813 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

إزالة 813 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
11:40 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
أٔزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 64 حالة، منها 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 600 متر مربع، و41 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 5318 مترا مربعا، و16 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1470 مترا مربعا، وحالة تعد بالزراعة على أملاك دولة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد 813 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3930 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و3143 حالة إزالة مباني بمساحة 435329 مترا مربعا.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.