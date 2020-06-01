زفاف وقيادة طائرة وحمل سلاح.. مرات خالف فيها الفنان محمد رمضان القانون

لم يقف تصدر اسم الفنان محمد رمضان، لتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نجاح أعماله الفنية فقط، بل بسبب إثارته للجدل والأزمات في الكثير من المواقف.

مرات عديدة خرق فيها الفنان محمد رمضان القانون أو التعليمات التي تهدف لحماية الآخرين، والتي كان آخرها، أمس، خلال حفل زفاف شقيقته إيمان رمضان، والذي أثار جدلًا واسعًا، بسبب إقامته وسط تجمع من المعازيم، مخالفة لقرارات مجلس الوزراء بتعليق المناسبات التي تستدعى تجمعًا كثيفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من داخل مقر إقامة الفرح، الذي أقيم بإحدى الفيلات بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، حضورا كثيفا سواء من أفراد الأسرتين أو الفنانين وأصدقاء الفنان وشقيقته، والذين ظهروا دون ارتداء كمامات.

كشفت مصادر أمنية عن أن قوات الأمن أفرجت عن زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، المهندس حسام حامد، من ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك بعد ضبطه واستجوابه حول الفيديو والصور التي تم تداولها على "فيسبوك" وتضمنت إقامة حفل زفافه على شقيقة محمد رمضان.

لم تكن هذه هي أولى المرات التي يخالف "رمضان"، فيها القواعد القانونية، ففي أكتوبر الماضي، ظهر في مقطع فيديو يقود فيه إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة، حالة من الجدل والاستياء لمخالفته قواعد سلامة الطيران الدولية والمتعارف عليها.

وفي مايو 2013، ألقي القبض على الفنان محمد رمضان، لحيازته سلاحا ناريا، وأخلت النيابة سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة قضية حيازة سلاح ناري، بعد أن أمضى رمضان يوما في الحبس، إثر القبض عليه في كمين السلام بالمرج، عقب العثور بداخل سيارته على سلاح خرطوش وطلقات خرطوش وطبنجة صوت وعدد من الطلقات الحية عيار 9 مللي، فتم اقتياده إلى غرفة الكمين وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة بالأحراز.