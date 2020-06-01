انتهاء موسم حصاد القمح وتوريد 122 ألف طن بالغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، توريد 122 ألف و906 طن و556 كيلو قمح حتى اليوم، بواقع 209 طنًا لشركة المطاحن، و130 و309 كيلوجرامًا للشركة المصرية، و435 طنًا و497 كيلو جرامًا للبنك الزراعي.

وأكد "عبد الجواد" الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل، بإجمالي 130 ألف و703فدانًا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تم تشكيل لجان خاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية.