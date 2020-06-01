ضبط 12 "توك توك" لخرقها حظر التجوال في العمرانية

كثفت أجهزة حي العمرانية بالجيزة حملات الرقابة لتطبيق قرارات الدولة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة فيروس كورونا بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

قال محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، إن الحملات التي شنتها أجهزة الحي بالتنسيق مع إدارات المرور وشرطة المرافق، أسفرت عن مصادرة 12 "توك توك"، وجرى إيداعها مخزن الإشغالات بالحي لخرقها حظر التجوال إضافة إلى تحرير محاضر لمنشآت تجارية ومحال لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

وأشار نور الدين إلى تواصل الحملات المشددة للتعامل بكل حزم في إزالة مخالفات البناء، مؤكدا تنفيذ قرارات إزالة بعقارات بشوارع فاطمه رشدي وناصر من ترعة الزمر والشعب.