تعليم البحيرة: لم نعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة حتى الآن

نفى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ما تداولته بعض الصحف والمواقع الاليكترونية، بشأن اعتماد محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020، مؤكدا على أن أعمال التقديرات للشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة مازالت مستمرة، يعقبها اعتماد محافظ البحيرة، ثم الإعلان الرسمي للنتيجة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي بـ "الوطن"، إن محافظ البحيرة لم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية حتى الآن، وما يتداوله أصحاب المواقع الاليكترونية كذب، بهدف كسب نسبة مشاهدات عالية تدر لهم أرباح، وهو أمر مرفوض ونسعى لمحاربته، ونؤكد على أن الصفحة الرسمية لمديرية تعليم البحيرة ستعلن عن النتيجة فور اعتمادها.

جاءت هذه التصريحات بعد اكتشاف العديد من المواقع التي تطلق تصريحات باسم التربية والتعليم بالبحيرة، على غير الحقيقة، بأنه تم الانتهاء من التصحيح للشهادة الإعدادية، ويعلنون نتيجة هي في الأصل لم يتم الانتهاء منها، وذلك بأهداف غير معلنة ولا تمت بصلة لمديرية التربية والتعليم.

وأكد وكيل الوزارة على أن أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية مازالت مستمرة حتى الآن، ونبه بأنه على أولياء الأمور والطلاب ضرورة التأكد من مصادر الخبر قبل الإطلاع على النتيجة حتى لا تقع فريسة لمثل هذه المواقع.