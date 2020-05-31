محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64%

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 ـ 2019 بنسبة نجاح بلغت 99.64%، حيث تقدم للامتحانات 4468 طالبا وطالبة من إجمالي 4475، ونجح 4452، وتغيب 7 طلاب وقدم الزملوط التهنئه للطلاب الناجحين، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم، متمنياََ للجميع مزيداً من التفوق.

من جانبه، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد صلاح مرغني، خالص التهنئة والتقدير لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.