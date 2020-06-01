الأوقاف تناقش صيانة وفرش مساجد جنوب سيناء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة أعمال صيانة وفرش المساجد بالمحافظة، استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأسهمت محافظة جنوب سيناء بنحو 4 ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص 3 ملايين جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة.

وشهد الاجتماع إطلاع المحافظ على ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات، والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بمساجد محافظة جنوب سيناء.

كما اطلع المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل: قناع الوجه الواقي، إذ اشترت المحافظة 100 قناع وجه واقي للعاملين بها، و1000 كمامة قطنية قابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه.

وأطلع الوزير، المحافظ لأول مرة على (حاجز المكتب الواقي)، الذي تنتجه المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف خلال أيام، وحجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب واقية من بواكير إنتاجه للعاملين بمحافظة جنوب سيناء.