بـ5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر.. مواصفات كمامة الأوقاف القطنية

كشف المهندس شريف أحمد، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، كواليس تصنيع الكمامة القطنية ومواصفاتها وأسعارها.

وقال أحمد لـ"الوطن"، إن الوزارة ستوفر كمامات قماش من إنتاجها الخاص بمنافذها في المحافظات، وسيتم إنتاج نوعين من الكمامات؛ الأولى كمامة قطن ذات طبقتين، والثانية كمامة قطن 3 طبقات، وكلامها يغطي الأنف والفم وحتى الذقن.

وأوضح أن الكمامة الطبقتين سيكون سعرها 5 جنيهات جملة، و6 جنيهات قطاعي في المنافذ، أما ذات الثلاث طبقات سيكون سعرها 8 جنيهات للجملة، و10 جنيهات للقطاعي.

وأكد أن الكمامة يتم صناعتها وفقا للمواصفات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بحيث يكون استخدامها لمدة شهر وفقا لما صرحت به وزارة الصحة مع التعقيم الدائم لها.

وأضاف: "الأسبوع الأول نسعى ليكون الضخ للوزارة والهيئة، ثم يتم الضخ للأسواق والمنافذ".