طوارئ بالمؤسسات الدينية للتعايش.. و"الأوقاف" تُنهي خطة فتح المساجد

أعلنت المؤسسات الدينية حالة الطوارئ داخل مقارها، مع بدء مرحلة التعايش مع كورونا، فى ظل توجّهات الدولة، ومع أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، اليوم.

وألزمت المؤسسات الدينية جميع العاملين بارتداء الكمامة، ومنع استضافة أى شخصيات بالخارج غير مرتدية للكمامة، فضلاً عن تكثيف عمليات التعقيم والتطهير للمكاتب والحجرات على مدار الساعة، ومنع المصافحة والمعانقة، والتباعد المجتمعى ومنع التجمّعات غير الضرورية.

تكثيف عمليات التعقيم والتباعد الاجتماعى.. ومنع المصافحة والتجمعات

وحسب مصادر دينية لـ«الوطن»، فإن المؤسسات تعمل على تقليل أعداد الموظفين داخل المؤسسات، وهناك مجموعات عمل من المنزل، وكذلك أعطى قطاع المعاهد الأزهرية العاملين ببعض المعاهد إجازة لمدة أسبوعين لبعد العمل عن منازلهم، بينما لم يتم حسم موقف استقبال المستفيدين بداخل دار الإفتاء، إذ إنّه متوقف قبل فترة، ومن المرجّح ألا تستقبل الدار أى مستفيدين داخل مقرها الرئيسى خلال الأسبوعين المقبلين.

ونجحت دار الإفتاء المصرية، فى ملء فجوة الفتوى فى ظل جائحة كورونا، من خلال عدة طرق لاستقبال الأسئلة الشرعية، خاصة الفتاوى الإلكترونية والفتوى الهاتفية.

فى سياق متصل، انتهت وزارة الأوقاف من وضع خطتها الدعوية لفتح المساجد ودور العبادة، حيث تعرض الخطة على مجلس الوزراء هذا الأسبوع للتصديق عليها. وتشمل الخطة ضرورة التباعد الأفقى والرئيسى بالمساجد والعودة التدريجية من خلال فتح جزئى لصلاة الجمعة، ثم فتح كلى للصلوات الخمس، وكذلك منع الحمامات وأماكن الوضوء، وإلغاء الأضرحة ودور المناسبات واقتصار المساجد على الصلاة فقط دون الدروس والندوات وعقد القران وغيرها من الأمور الاجتماعية.

وأعلنت الأوقاف عن حصاد الدعوة الإلكترونية التى انطلقت فى 17 أبريل الماضى، حينما قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدى الوزير بالإشراف على الإدارة، لحين تعيين مساعد للوزير لشئون الدعوة الإلكترونية فى أقرب وقت ممكن.

وقدّمت الوزارة حصاد 44 يوماً على انطلاق الدعوة الإلكترونية، وشمل 8 برامج دعوية متميزة إلكترونية وتليفزيونية وإذاعية، و3 مسابقات كبرى متنوعة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.

وشملت قائمة ما حققته الوزارة فى الدعوة الإلكترونية، نشر 76 كتاباً وموسوعة باللغة العربية و79 كتاباً مترجماً إلى اللغات الأجنبية، وإطلاق صفحة «وعى» عبر «فيس بوك»، لتكثيف ونشر الخواطر والرسائل والأعمال الدعوية على نطاق واسع، وإطلاق قناة «منبر التجديد» الصوتية على «تليجرام» لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية على «يوتيوب» و«ساوند كلاود».