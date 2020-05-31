الأوقاف تضع التصور النهائي لعودة المساجد

انتهت وزارة الأوقاف من وضع التصور النهائي لخطتها الدعوية لفتح المساجد ودور العبادة، حيث تعرض الخطة على مجلس الوزراء هذا الأسبوع للتصديق عليها.

وتشمل الخطة، بحسب مصادر تحدثت لـ"الوطن"، ضرورة التباعد الأفقي والرئيسي بالمساجد والعودة التدريجية من خلال فتح جزئي لصلاة الجمعة، ثم فتح كلي لصلاة الجمعة، ثم فتح للصلوات الخمس، وكذلك منع الحمامات وأماكن الوضوء.

وتشدد الخطة على إلغاء فتح الأضرحة ودور المناسبات واقتصار المساجد على الصلاة فقط دون الدروس والندوات وعقد القران وغيرها من الأمور الاجتماعية، ومنع الموالد.

واوضحت الأوقاف، في بيان لها، أن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع والوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة إنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء. مؤكدة أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن.