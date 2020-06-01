يسرا: خيانة المقربين أكثر وجعاً من الغرباء

اعتبرت الفنانة يسرا أن خيانة المقربين أكثر وجعاً وألماً من الغرباء، وذلك انطلاقاً من أحداث مسلسلها الأخير "خيانة عهد"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان المنقضي.

وقالت يسرا، لـ"الوطن"، إن المقربين يدركون مناطق الوجع فيمن يسعون لأذيتهم، مضيفة: "أما الغريب فقد تتوقع منه الأذية لعدم وجود سابق معرفة بينكما أو عشرة ومحبة وما إلي ذلك، ومن هذا المنطلق، لن أندهش إذا وجدت شخصاً لا تجمعني معه صلة ولا يحبني دون أسباب واضحة".

وتابعت: "ربما أكتشف أنه يكرهني إثر سبب تافه مثلاً، ولكنها طبيعة شخصيته التي لا يمكن أن أحاسبه عليها، لأنني لا أعرف تاريخه أو سبب وصوله إلي هذه الحالة".

ويشارك في بطولة "خيانة عهد" حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام مصطفي قمر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز.