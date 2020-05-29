يسرا تكشف كواليس المشاركة في حفل أوسكار وإعلاناتها مع عمر الشريف

تحدثت الفنانة يسرا، عن إعلانها مع الفنان الراحل عمر الشريف، وسبب تألقها في حفل أوسكار، قائلةً إنها ظهرت في الحفل بفستان من تصميم زهير مراد واستايل مي جلال.

وقالتيسرا خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على قناة "CBC": "الفستان اتعمل في يوم عشان أحضر به، وكان بمظهر فرعوني، شاركت في لجنة التحكيم واخترت من بين الآلاف المشاركين في الأعمال السينمائية".

وأضافت: "اخترت برقم سري يخصني، وإذا جرى تسرب أو زُور فإن هناك المحكمة الفيدرالية، وذلك للحفاظ على سمعة المنتجة، وكل من اخترتهم فازوا بجوائز".

وحول إعلانها مع الفنان الراحل عمر الشريف الذي عرض في رمضان الماضي، قالت: "عملنا الإعلان من 25 سنة وفوجئت بده، وعملنا مع بعض 4 إعلانات، بألوان فساتين مختلفة".