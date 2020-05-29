"معناه مش مقبول في دبي".. يسرا تكشف تغيير اسم مسلسلها إلى "خيانة عهد"

تحدثت الفنانة يسرا، عن طبيعة المشاهد التي جمعتها بالفنان الشاب خالد أنور، الذي كان يلعب دور ابنها في مسسلسل "خيانة عهد"، حيث كان يجسد شخصية شاب مدمن.

وقالت يسرا خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على قناة "CBC": "ضربته بجد، لأنه لو كان ابني كنت عملت فيه أنيل من كده".

وأضافت: "لو ابني كنت هخاف عليه من لحظة زي دي، كنت بقوله انت بتشم ليه، عاوز تنسى إيه، هو ممثل جميل جدً.

وأشارت يسرا، إلى أنها فوجئت بتغيير اسم المسلسل، قائلةً: "الحمد لله إنه اتغير، لأنه أحلى، كان في اسم تاني، مش مقبول في المنطقة العربية على عكس مصر، فغيرنا الاسم عشان إحنا بنعرض في دبي".