انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد.. والصيف يبدأ 21 يونيو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إنّ الهيئة أعلنت من قبل بدء موجة حارة من اليوم تصل ذروتها إلى 40 درجة مئوية الأربعاء المقبل، ومع تغيير خرائط الضغط الجوي تغيرت التوقعات، وتصل درجة الحرارة اليوم لـ34 درجة مئوية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية DMC، أنّه ومع بدء يوم الغد ستنخفض درجات الحرارة لـ32 درجة مئوية، وتستمر لنهاية الأسبوع الحالي، وجرى رصد نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تكون مثيره للأتربة ولن تتأثر بها باقي محافظات الجمهورية.

وأكدت أنّ فصل الربيع يتم فيه رصد درجات حرارة أعلي من فصل الصيف تصل إلى أعلي من 40 درجة مؤية، ولم يتم رصد ذلك الطقس سوى في نهاية شهر رمضان الماضي، ووصلت فيه درجة الحرارة لـ43 درجة مئوية، كما أنّ قلة نسب الملوثات في الجو أدت لتقليل ارتفاع درجات الحرارة، فيما لم تبدأ مصر فصل الصيف رسميا، ولكنه سيبدأ في 21 يونيو الحالي، وستكون نسبة الرطوبة مرتفعة.