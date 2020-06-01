عاوز أموت في بيتي.. مصاب بكورونا يهرب من مستشفى بالدقهلية وأسرته تعيده

هرب شاب من مستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحجة أنه يريد أن يموت في بيته، وتمكنت أسرته من إعادته إلى المستشفى مرة أخرى بعد أن طمأنته أن حالته مستقرة.

وأكد شهود عيان أن المريض يدعي "محمد.خ" 39 سنة، من إحدى قرى شربين، وأصيب بحالة من البكاء الهستيري بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها إيجابية لفيروس كورنا بعد بقائه في عزل المستشفى إلى أن ظهرت النتيجة.

وأكد الشهود أن الأطباء حاولوا أقناع المريض أن حالته مستقرة وأنه سيتعافى بعد فترة علاج بسيطة إلا أنه غافل أفراد الأمن وتمكن من الهروب والعودة إلى أسرته، واكتشفت النوباتجية الصباحية عدم وجوده فأبلغوا الشرطة، وبعد عودته برر فعلته بخوفه من الموت في المستشفى ورغبته في الموت بمنزله وسط أسرته.

وقال الدكتور صابر مشالي مدير عام المستشفى، إن المريض تم عزله بالمستشفى منذ يوم الأربعاء الماضي، وحالته لا تستعدي النقل لمستشفى العزل، ومنتظم في العلاج إلا أن النوباتجية الصباحية فوجئت بعدم وجوده في العزل فاتخذنا الإجراءات القانونية سريعا.

وأضاف مشالي لـ"الوطن"، أبلغت الشرطة وحررت محضر هروب، وتمكنت قوة من الشرطة بإقناعه وإعادته للمستشفى، ويتلقى حاليا الرعاية الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حدث.