رامز أمير يخرج من المستشفى بعد جراحة في ساقه

عاد الفنان رامز أمير إلى منزله عقب خضوعه لعملية جراحية في ساقه داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لإصابة أثناء ممارسته رياضة "parkour".

وقال مصدر لـ"الوطن" إن "أمير سيخضع لفترة تأهيل خلال الفترة المقبلة، وسيعقبها خضوعه لمرحلة علاج طبيعي، خاصة أنه لا يستطيع الوقوف على قدميه خلال الفترة الحالية".

يذكر أن رامز أمير قد شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض في دراما رمضان المنقضي، وقام ببطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، مها نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.