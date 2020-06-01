القصبي: البرلمان لم يتخل عن دوره التشريعى فى ظل أزمة كورونا

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مجلس البرلمان لم يتخلي عن أداء عمله التشريعي خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث قام بإقرار وتعديل 70 مشروع قانون خلال شهري إبريل ومايو، والموافقة علي 10 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلي الجلسة التي شهدت إلقاء البيان المالي وبيان وزارة التخطيط وإحالة الموازنة العامة للدولة للجان المعنية.

واشار القصبي، خلال إجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم الأثنين، أن المجلس شهد أيضا خلال تلك الفترة أيضا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل 2020، وذلك لمواجهة حالة أمنية بمواجهة الإرهاب، وأخرى صحية حيث يمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الواقع الصحى الطارى الذى خلفه فيروس كورونا المستجد.

واوضح القصبي، إلي أن لجنة التضامن استشعاراً منها بالمسؤولية الوطنية قامت ومنذ اللحظات الأولي لظهور فيروس كوورنا المستجد، بالتواصل مع الجهات المعنية، وإصدار التوصيات اللازمة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلي القيام بدورها حيال أزمة السيول فى مارس الماضي.

وقال القصبي، إلي أنه عقد إجتماع مع وزيرة التضامن للوقوف على كافة القرارات والإجراءات التى تم إتخاذها من قبل الوزارة وألية التصدي لفيروس كورونا فى كافة القطاعات التابعة للوزارة ومنها مؤسسات الرعاية الإجتماعية بنك ناصر والهلال الأحمر وصندوق مكافحة الإدمان، وايضا متابعة الإجراءات واليات صرف المعاش من توفير وسائل الحماية اللازمة ، وتم رفع تقرير مفصل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ، وايضا تنشيط مبادرة مودة لدعم أواصر الأسرة المصرية.