البرلمان: حكم القضاء بتصفية حزب البناء والتنمية صفعة للإرهاب

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، على أن الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والذي قضى بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله أنه صفعة على وجه كل التيارات والجماعات والكيانات الإرهابية والتكفيرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال زين الدين إن هذا الحكم حسم ملف الأحزاب القائمة على أساس ديني، خاصة أن منطوق الحكم أكد قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب، مطالبا بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني والتي تضم عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، خاصة أن الدستور المصري يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، إضافة إلى أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادا على تمويله للجماعات الإرهابية وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.