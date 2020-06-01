مجلس الدولة يلزم التأمين الصحي بدفع 400 مليون لـ"حميات إمبابة"

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 487 مليون و231 ألفا و524 جنيها لمستشفى حميات إمبابة، نظيرالخدمات التي أدى المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعي شرق الدلتا وفرع الجيزة.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بموجب عقود مبرمة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفى حميات إمبابة تتولى الأخيرة علاج المرضى المحولين من الهيئة، وقد أثير نزاع يتعلق بمطالبة مستشفى حميات إمبابة لفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة، فرع شرق الدلتا عن الفترة من فبراير 1993 حتى 23 اكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 149038.98 جنيها، وفرع الجيزة (شمال الصعيد) عن الفترة من 1 سبتمبر 1992 حتى 30 يونيو 2003 بإجمالى مبلغ 393220.140 جنيها.

وقد تمت تسوية النزاع بشأن مطالبات فرع القاهرة، ودفعت الهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغ 144504 جنيها ً لمستشفي حميات امبابة قيمة حجز الاسٌرة من 1 يوليو 1996 حتي 2003.

أما فيما يخص النزاع بين المستشفي وفرعي الدلتا وشمال الجيزة، كلفت الجمعية العمومية طرفي النزاع بتشكيل لجنة لبحثة، وجرى تشكيل اللجنة بقرار محافظ الجيزة رقم 6723 لسنة 2017، بعضوية مندوب عن مديرية الصحة بالجيزة، مندوب عن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرعي الجيزة وشرق الدلتا، ومندوب عن مستشفى حميات إمبابة، ومندوب عن الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة.

وانتهت اللجنة إلى تمسك كل طرف برأيه، مع عدم تقديم الهيئة العامة للتأمين الصحي ما يثبت عدم صحة هذه المطالبات أو قيامها بسداد هذه المبالغ التي استحقت من الخدمات التي أدتها المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعي شرق الدلتا وفرع الجيزة، ما يلزمها بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر بـ487 مليونا و231 ألفا و524 جنيها.