التعليم العالي: قد نسجل مليون إصابة بكورونا إذا لم يلتزم المواطن

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، إنّ لا يمكن التوقع النهائي بوصول عدد الإصابات بكوفيد 19 في مصر لـ50 ألف إصابة.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال استعراضه مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد عبر فيديو مسجل، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، أنّه إذا لم يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتدء الكمامات وتجنب سبل نقل العدوى، فمعدل الانتشار سيكون في تزايد.

وأوضح عبدالغفار، انّ الأرقام قد تزيد، وقد نصل إلى 100 ألف ومليون إصابة، وقد لا نتجاوز 50 ألف إصابة، متابعا: "كل الاحتمالات للأوبئة في العالم ممكنة، وبالتالي ارتفاع نسب الانتشار للمرض واردة في فترة زمنية بسيطة".

وأضاف أنّه من غير المنطقي أن نصل للحد الأقصى للحالات دون المرور لنقطة الانعطاف على النموذج اللوجيستي: "من الطبيعي أن تسير نسب التسجيل للحالات نحو الأعلى كما هو في الوقت الحالي، ومن ثم تدخل بعدها في مرحلة الثبات، ثم الانكسار، وفي النهاية مرحلة تسجيل العدد الأقصى من الحالات، وفي النهاية تسجيل صفر حالات".

ولفت إلى أنّ المقصود بتسجيل "صفر حالات"، هو الوصول إلى مرحلة "الكاب"، وهي تحديد الزمن النهائي للتسجيل، لكنها متغيرة وديناميكية، وليست محددة لأنها تعتمد على تسجيل الحالات.

وتابع أنّه مع اختلاف النماذج وطرق التحليل المختلفة المنتشرة على مستوى العالم، تبنت الوزارة 4 نماذج مختلفة لتحليل وتوقع الأرقام وعمل الإحصائيات الخاصة بأعداد المصابين والوفاة والمتعافين بكورونا، وفقا للبيانات الواردة من الوزارة.

وأضاف أنّه يمكن التوقع بالأعداد المصابة لأكثر من أسبوعين، وبالتالي كل فترة يتم عمل التوقعات وتحديث الأرقام بنا على تحديث البيانات، لما لها من دور رئيسي في حل المشكلة، لأنها تعمل على دعم متخذي القرار بالمعلومات التي تساعدهم لمجابهة المشكلة ووضع حلول لها.