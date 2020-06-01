الأرصاد: منخفض جوي قادم من السوادن تسبب في رفع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنّ هناك منخفضا جويا متمركز بالصحراء الغربية، هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وأضاف شاهين، في تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، أنّ امتداد المنخفض القادم لمصر من السودان، ما زال المؤثر الأول على ارتفاع درجات الحرارة جنوب البلاد، موضحا أنّه سيكون هناك ارتفاع طفيف في رجات الحرارة بأغلب محافظات الجمهورية.

وأكد أنّه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة نحو 5 لـ6 درجات مقارنة مع درجات الحرارة التي جرى تسجيلها أمس، ومتوقع بأن تصل درجات الحرارة لـ34 على القاهرة بأوقات الذروة، مشيرا إلى أنّ درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى بداية من الغد، مع رصد وجود شبورة مائية بالصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.