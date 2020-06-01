محافظ المنيا يشدد على تنفيذ قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر بالمدن

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بكافة مدن المحافظة بمنتهى الحزم، محذرا من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني.

تضمن قرار المحافظ، إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بنطاق جميع مدن المحافظة اعتبارا من الاحد الموافق 24 مايو ولمدة 6 أشهر. وشدد القرار على إلزام جميع الجهات المعنية لتنفيذه وعدم مخالفته، محذرًا من التراخي أو التهاون.

كلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين للقضاء العسكري.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضى للنيابة العسكرية ومصادرة أى أدوات أو معدات يتم ضبطها، تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.