توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة ورياح معتدلة تنشط أحيانا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة في الفترة من 2 وحتى 4 يونيو الحالي.

ويتوقع الخبراء انخفاض الحرارة بشكل لطيف غدًا، ليسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وترتفع درجات الحرارة تدريجيًا يوم الخميس ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الثلاثاء 2 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

طقس الأربعاء 3 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

طقس الخميس 4 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.