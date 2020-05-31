الأرصاد: موجة حارة من الغد.. تصل للذروة الأربعاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه وفقا لتوزيعات الضغط والخرائط التي جرى متابعتها مؤخرا، تبيّن وجود تأثير منخفض جوي على أنحاء البلاد خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ما يعمل على رفع درجات الحرارة تدريجيا: "مش هتبقى زي الموجة اللي في آخر أيام رمضان".

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة ten، أنّ درجات الحرارة سترتفع عن الدرجات التي سجلتها خلال أيام العيد، والتي كانت تميل إلى البرودة في فترات الليل أحيانا.

وأشار إلى أنّه مع متابعة توزيعات الضغط وخرائط وصور الأقمار الصناعية، يتبيّن أنّ الأيام المقبلة أعلى في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وأعلى درجة حرارة ستسجل خلال الموجة الحارة الأربعاء وتصل فيها درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 39 وفقا لبيانات أمس، ولن تصل إلى موجة شديدة الحرارة أو حارة بشكل كبير.