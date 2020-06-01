إزالة 10 حالات تعدِ وبناء مخالف ومنشآت آيلة للسقوط في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود لإزالة كافة التعديات و التصدى الحاسم لحالات البناء المخالف بكافة المناطق بمراكز ومدن المحافظة وذلك فور رصدها من قبل السلطات المختصة.

إذا أسفرت الحملة التى نُفذت مؤخراً بقيادة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة حالة تعدِ على أملاك الدولة لكشك على مساحة ٣م٢ بفارسكور و كذلك إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية عبارة عن بناء مقبرة بمساحة ١٠م٢ بالزرقا فضلا عن إزالة ٥ منشآت آيلة للسقوط تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة بمساحة ٧٥٠ م٢ بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ وأخيراً و بمدينة ميت أبوغالب تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ١٧٠ م٢ وحالتى بناء مخالف بمساحة ٣٥ م٢، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء فعاليات تلك الحملات منتصف مارس الماضي ٤٩٠ حالة.