صور.. انتظام صرف معاشات يونيو بجميع المقرات فى يومها الأول بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، انتظام عمل المقرات المخصصة لصرف معاشات شهر يونيو فى يومها الاول الأثنين، حيث تم فتح المدارس والمقرات المخصصة للصرف بواقع 190 مقر بجوار المكاتب البريدية المنتشرة بنطاق المحافظة بالإضافة الى مكتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الآلى التى يتم تعقيمها دوريا، مع وجود فرق عمل من الوحدات المحلية والمجتمع المدنى للتنظيم والتوعية والتيسير على المواطنين لصرف المعاشات لمستحقيها.

كما تم تزويد المقرات بمقاعد متباعدة، وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الاجراءات ومنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر، بالتنسيق المتكامل بين مديرية التربية والتعليم والبريد، مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا، قبل وبعد صرف المعاشات.

وكذا إلزام جميع المواطنين المستحقين للصرف والعاملين والموظفين بارتداء الكمامات، ضمن الاجراءات الوقائية، حيث تم اليوم وتستكمل غدا الثلاثاء، أعمال الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه.

يذكر إنه تم تحديد أيام لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق، لمنع تكدس المواطنين، ومن المقرر أن يتم الصرف للمستحقين مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الاربعاء والخميس (3 - 4) يونيو، وأكثر من ألفين جنيه حتى ثلاثة آلاف جنيه يتم الصرف يومي الأحد والأثنين (7 - 8) يونيو، كما سيتم الصرف لمن يستحق أكثر من 3 آلاف جنيه، ومن لم يستطع أو لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الثلاثاء 9 يونيو.