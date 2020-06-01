سفير المملكة في مصر يؤكد أهمية مؤتمر المانحين لليمن
كتب:
الوطن
04:46 م | الإثنين 01 يونيو 2020
ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي استضافة المملكة العربية السعودية غداً الثلاثاء بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا عن بُعد للمانحين لليمن.
وأكد السفير أسامة نقلي أن دعوة المملكة لعقد المؤتمر تجسد إسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته الإنسانية، وتعكس دور المملكة الريادي كونها الداعم الأول للجمهورية اليمنية وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.
وأشار السفير نقلي إلى أهمية عقد المؤتمر في ضوء تداعيات جائحة كورونا بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، مؤكداً أن المؤتمر يأتي استمرارا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.