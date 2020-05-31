وصول 3 رحلات استثنائية قادمة من السعودية تقل 624 مصريا

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني لعودة المصريين من السعودية، وعليها 624 مصريا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلات شركة مصر للطيران وإير كايرو، وصلت مطار القاهرة قادمة من السعودية وعلى متنها 624 مصريا، وصل على الرحلة الأولى لمصر للطيران القادمة من جدة 150 مصريا، والرحلة الثانية عليها 300 مصريا، والرحلة الثالثة لشركة إير كايرو قادمة من جدة وعلي متنها 174 مصريا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وأجرى أطباء الحجر الصحي اختبارات فيروس "كورونا" لهم داخل صالة الوصول، وجرى نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.