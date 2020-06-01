عاجل.. وصول 163 مصريا عالقا في السعودية إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسي علم الدولي، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 163 راكبا مصريا من العالقين في السعودية ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الذي أكد على خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة وتم تعقيمهم وتعقيم الحقائب والمتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم.

وأشار عثمان عبدالعال المدير الإقليمي للموارد البشرية لمجموعة فنادق سياحية بالبحر الأحمر إلى استعداد فنادق مرسي علم لاستقبال المصريين العالقين في الخارج بأطقم عمالة مدربة وتحت إشراف طاقم طبى مخصص لهم وعزلهم عن بعض كلا بمقر غرفته لا يفارقها ويتم توصيل المأكولات والمشروبات للغرف وذلك لمدة أسبوع كحجر صحي، مؤكدا تجهيز أتوبيسات سياحية معقمة تقلهم من المطار بعد انتهاء إجراءات الحجر الصحي إلى الفنادق السياحية المخصصة عبر مجموعات منعا للتكدس والازدحام.