توريد 128 ألف طن قمح بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، في تصريحات له اليوم، انه تم توريد 127 ألف و 677 طن و 187 كيلو جرام قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأضاف إبراهيم، ان عملية استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

واكد وكيل الوزارة أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة، عمليات توريد الأقماح من المزارعين، والتعامل مع اية معوقات قد تحدث اثناء عملية التوريد