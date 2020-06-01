البحيرة: خط ساخن وأرقام غرفة عمليات لتلقى شكاوى واستفسارات كورونا

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على اتخاذ جميع السبل لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، لافتا إنه تم تخصيص الخط الساخن للمحافظة 114 وأرقام غرفة العمليات (0453349447 -0453356397) لتلقي الشكاوى والاستفسارات من ابناء المحافظة فى حالة تعذر الاتصال بالخط الساخن 105.

وقال "آمنة" فى بيان صحفى، تم تشكيل غُرفة عمليات مشتركة بين إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة ومديرية الصحة، للرد على جميع الاستفسارات والتدخل لحل أى مشكلة على الفور.

ووجه "آمنة" بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الكوادر والأطقم الطبية، وتوفير المستلزمات اللازمة للمستشفيات ،على أن يتم تشكيل حملات مُكثفة ودورية لمتابعة تطبيق القرارات الوقائية التى اتخذتها الدولة، ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى تشكيل لجان للمتابعة اليومية لجميع المستشفيات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها، وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

يذكر أن عدد 17 مستشفى بنطاق المحافظة، جرى تفعيل الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا، من خلال المتابعة المستمرة والعمل على تقديم أفضل خدمة لجميع الحالات، وتلك المستشفيات هى "إيتاي البارود المركزي، كفر الدوار، دمنهور التعليمي، أبو حمص المركزي، الدلنجات المركزي، المحمودية المركزي، حوش عيسى المركزي، شبراخيت المركزي، الرحمانية المركزي، إدفينا المركزي، غرب النوبارية المركزي، رشيد المركزي، أبو المطامير المركزي، إدكو، حميات دمنهور، صدر دمنهور، حميات كفر الدوار ".