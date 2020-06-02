7 خطوات للحصول على شهادة بإتمام الترميم أو الهدم للعقار

أكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، أن طلب المواطن بالحصول على شهادة من الحي بإتمام أعمال الترميم أو الهدم كلي أو جزئي، للعقار يتطلب تقديم طلب بذلك.

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن المستندات المطلوبة للحصول شهادة إتمام أعمال ترميم أو هدم للعقار، تتطلب الآتي:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك.

-صورة الترخيص.

-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص فى الهندسة الانشائية، أو تصميم المنشآت بمسئوليته، عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية.

- أما الأعمال التى لا تمس العناصر الإنشائية، يقدم تقرير من مهندس نقابي معتمد من نقابة المهندسين.

- الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.