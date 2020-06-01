تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في دمياط

كشف الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، مشيرا إلى أنه من بينهم 3 حالات من خارج دمياط، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات العزل، بحسب تصريحه لـ"الوطن".

وقال مصدر بمديرية الصحة في دمياط، إن عدد الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 41 حالة، 95% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو حوامل وحالتهن خطرة بالإضافة إلى كبار السن.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا حيث إن الحالات التي ظهرت مؤخرا فردية وجري رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج، مع وضع المخالطين تحت المراقبة".