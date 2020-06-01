مترو الأنفاق: نسبة الالتزام 100%.. ونوفر الكمامة بـ3 جنيهات

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن الخطوط الثلاث لمترو الأنفاق تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنه جرى تعديل مواعيدا التشغيل اليومي، ليبدأ التشغيل من الساعة 5:15 حتى الثامنة مساءً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" بقناة "سي بي سي"، من تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني ومفيدة شيحة، أن المواطنين التزموا بارتداء الكمامة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن جميع محطات المترو متوفر فيها كمامات بـ3 جنيهات، وهي معتمدة من وزارة الصحة.

وتابع أنه لم يجر تسجيل مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن شرطة النقل والمواصلات وشرطة المترو تمنع الركاب غير مرتادي الكمامة من المترو.

وأردف أنه بالنسبة للذروة، فإنه يجري الدفع بقطارات فارغة لتخفيف الزحام، مشيرًا إلى أن المهندس كامل الوزير يتابع المترو يوميًا بنفسه، كما أن زمن التقاطر يبلغ 3 دقائق، كما يجري أيضًا تعقيم وتطهير القطارات وجميع الأماكن التلامسية من الركاب.