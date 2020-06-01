فلسطين: 110 حالات وفاة و1779 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل 110 حالات وفاة بفيروس كورونا، منها وفاة جديدة في الإمارات، وإصابة 1779، بينها واحدة في الكويت، و3 إصابات في الولايات المتحدة، و27 في قطر. كما تم تسجيل 943 حالة تعافٍ، منها 4 في قطر، وواحدة في الولايات المتحدة، وأخرى في تشيلي.

وبينت الخارجية في تقريرها الذى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن فريق العمل المصغر الذي يتابع أوضاع الجاليات الفلسطينية في دول العالم كافة في ظل تفشي وباء كورونا، وطاقم العمل المختص بتمديد وتجديد جوازات سفر المواطنين في الخارج، أنجز تجديد 3494 جواز سفر وتمديد 218، في الفترة 22-3-2020 وحتى إعلان نهاية حالة الطوارئ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة في ظل جائحة كورونا وإغلاق المؤسسات الرسمية داخل فلسطين وإغلاق المطارات ومنع الحركة في عديد الدول.