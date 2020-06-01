حرصا على التباعد الاجتماعي.. طبيبان يقيمان حفل زفافهما أونلاين

تحدثت الدكتورة ناردين نبيل، عن فكرة عمل زفافها أونلاين، موضحة أنه كان شيئا صعبا وغير بسيط، والعائلة كلها كانت تبحث عن طريقة، وفي البداية جاء فكرة تأجيل الزفاف ولكن بطبيعة عملها كطبيبة كانت ترى أن "الوضع الحالي وتفشي فيروس كورونا لا نعلم متى ينتهي"، وجاءت فكرة لشقيقتها أنه مادام الجميع يرى بعضه عبر الفيديو، فلم لا؟ ومن هنا جاءت الفكرة وتحمست العائلة لذلك وبدأوا فعلا بتنفيذها.

وأضافت ناردين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc "أنه بالرغم من تواجدنا في المنزل حرصنا على الالتزام بالعدد المطلوب، لأننا خائفين على العائلة وأصحابنا من التجمع، وخاصة أن عائلتنا في خارج مصر وبسبب الإجراءات الاحترازية ممنوعين من القدوم لمصر، وطوال اليوم كنا متواصلين معهم، هو شيء مختلف مش زي اللي بنحلم بيه أو المتوقع أو نرتب له، لكننا كنا في حاجة للموازنة بين سلامة الأهل وصحتهم والحاجة للاستقرار في حياتنا".

وتابعت، أنه "عند الانتهاء من فيروس كورونا سنحتفل بالتأكيد مع كل الأسرة، وعمل فرح من جديد، وهو قرار مش سهل لكن بنصح أي حد مكاني إنه ياخد خطوة عمل الزفاف الأونلاين وليس تأجيله، وبعد انتهاء هذه الأزمة نحتفل مرة أخرى".

وعلق الدكتور سامح عطالله، زوج ناردين، قائلا "الموضوع كان مختلف ومميز بالنسبة لنا، لأني توقعت إن حفل الزفاف الأونلاين سيكون خاليا من المشاعر والعلاقات الأسرية ولكن اتضح العكس، وبدأ الجميع في التحدث ومشاركتنا مشاعرهم، ورأينا حبا حقيقيا منهم وليس مجرد أشخاص يحضرون مناسبة وينصرفون، وبدأ الجميع في رؤية بعضهم البعض، وبدأ الجميع في التفاعل معنا، وكان زفافا مميزا".